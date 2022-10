Terracina-Formia, la sfida di Coppa Italia ad Ausonia

In attesa della rivalutazione e ristrutturazione dello Stadio ‘Mario Colavolpe', ancora in corso, l'impianto resta inagibile per i tifosi. Per questo motivo la gara di domani tra Terracina e Formia si disputerà alle ore 15:00, a porte aperte e ad ingresso gratuito, presso il Campo Madonna del Piano di Ausonia (Via Madonna del Piano).