Terracina, quinto posto e qualche pareggio di troppo che pesa

Qualche pareggio di troppo che pesa sulla classifica. È questa la situazione del Terracina Calcio, che nelle ultime due sfide di campionato ha pareggiato contro l'Itri e il Colleferro, portando a casa solamente due punti su sei. Una situazione che non ha permesso alla squadra di Gerli di scalare ulteriormente la classifica: al momento, infatti, il club pontino occupa il quinto posto con 29 punti in 16 partite. La Vis Sezze, al quarto, dista però soltanto un punto, mentre il terzo posto - occupato dal Sora - è a tre punti, con i ciociari con una gara ancora da recuperare. Prime posizioni occupate dalla Lupa Frascati, a 35, e dal Ferentino, a 38, con una gara però in più. La vetta, dunque, non è troppo distante, nonostante i troppi punti persi per i pareggi vari.