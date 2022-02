Terracina-Ferentino 1-1: prosegue "la maledizione" del pari

Ancora un pareggio, ancora un 1-1 per il Terracina. Prosegue "la maledizione" per la squadra di Fabio Gerli, che non riesce più a vincere. Si tratta infatti del quinto pareggio consecutivo, tutti per 1 a 1. La squadra pontina non vince dalla 14esima giornata contro l'Arce: a seguire, solo 5 punti ottenuti su 15 a disposizione. Anche oggi uno stop, contro il Ferentino: dopo il gol di Lleshi al 34', il pareggio di Compagnone al 2' del secondo tempo. Un risultato che non può soddisfare di certo l'ambiente, nonostante la classifica continui ad essere abbastanza clemente, con 32 punti e un quinto posto che però non basta per i playoff.

TERRACINA-FERENTINO 1-1

MARCATORI: 34' pt Lleshi (T), 2' st Compagnone (F)