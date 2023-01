Terracina, il gol di Fioretti il più bello della 19esima giornata! VIDEO

Una sola rete messa a segno dal Terracina contro il Sora nella sconfitta per 3 a 1, che porta la firma di Giordano Fioretti. Il gol, valido per il momentaneo 1 a 1, è stato eletto come il più bello della 19esima giornata di Eccellenza. Cross dalla trequarti destra verso il centro dell'area, sponda spalle alla porta per Fioretti che dai 16 metri sfodera il gran sinistro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Una rete che non ha permesso alla squadra di Pernarella di portare a casa punti ma che ha ottenuto il riconoscimento di più bella della giornata appena conclusa.