Il Terracina batte il Frosinone nel test match: 5-3 ai giovani dell'U18

Un test di alto livello per il Terracina, che giovedì pomeriggio sul campo del Colavolpe ha ospitato il Frosinone nella selezione Under 18. È terminata con una vittoria dei pontini, per 5-3, la sfida di allenamento disputata davanti ai tifosi accorsi allo stadio - ad ingresso gratuito - per assistere al match. Un buon test che proietta ora il Terracina al match contro la Vis Sezze, di domenica.