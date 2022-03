Terracina-Gaeta 0-1: sorpasso in classifica!

Girone C

Passa il Gaeta al Colavolpe. Nel derby della 22esima giornata di Eccellenza, girone C, la squadra ospite batte il Terracina e lo supera in classifica. 3 punti pesantissimi, infatti, che valgono appunto il sorpasso e il quarto posto. Mentre il club di Gerli resta a 35 e vede pericolosamente vicina la zona playout, quello di Di Rocco festeggia e vola a 37. Una gara particolarmente sentita, ben giocata da entrambe le formazioni e con varie occasioni da ambo le parti: a festeggiare, però, è appunto il Gaeta, che passa con il gol di Azoitei al 71': i 3 punti non sono mai stati così pesanti.

TERRACINA-GAETA 0-1

MARCATORE: 71' Azoitei (G)