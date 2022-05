Gerli, addio al Terracina: "La mia esperienza è conclusa"

Addio al Terracina Calcio per Fabio Gerli, che dopo aver contribuito ad ottenere la salvezza - con una giornata di anticipo - saluta il club. Ad annunciarlo lo stesso allenatore con un post sui propri canali social:

"Dopo aver contribuito a riportare il Terracina Calcio in Eccellenza dopo anni di assenza dalla massima categoria regionale e dopo la stagione appena terminata, che ci ha visti protagonisti a dispetto di ogni pronostico ed oggettiva difficoltà, considero, a malincuore, conclusa la mia esperienza professionale nella città tirrenica. Lascio la panchina con la serena convinzione di aver dato tutto ciò che potevo, senza risparmiarmi mai. La grande incertezza nel futuro dovuta alle note vicende societarie, che ne hanno di fatto ridimensionato le ambizioni, ma anche la sfibrante, seppur soddisfacente stagione che abbiamo appena concluso, mi hanno portato a maturare questa decisione, sofferta ma necessaria.

Il ringraziamento, come conviene in questi casi, va a tutte le persone che hanno fortemente creduto in me ed a tutte le persone che con me hanno collaborato, ad ogni livello, per raggiungere gli importanti traguardi che ci hanno visto protagonisti.

Lascio un patrimonio affettivo enorme in questa città e spero che ci sia ancora la possibilità per questa società di andare avanti in questa categoria con dignità".