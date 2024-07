Terracina acquistata dal patron della Ternana? Lui smentisce: "Non so neanche dove giochi"

Nicola Guida, presidente della Ternana, non acquisterà il Terracina. Nonostante il suo nome sia stato accostato al club pontino di Serie D, a smentire le voci ci ha pensato proprio lui sulle pagine de Il Messaggero. “Non capisco perché si debbano scrivere certe cose senza nemmeno provare a verificarle. Non conosco nemmeno il campionato in cui gioca il Terracina" ha spiegato. A La Nazione, invece, ha aggiunto: “Non mi interessano altre società oltre alla Ternana e non capisco come mai il mio nome venga accostato ad altri club". Secondo "Calciofere", però, un incontro con i fratelli Baioni ci sarebbe stato.