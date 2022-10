Terracina-Formia, il derby di Coppa Italia va a Pernice

Sul campo di Ausonia, dove oggi il Terracina era "di casa", passa l'Insieme Formia. Nel derby di Coppa Italia, valido per i sedicesimi, sono proprio gli ospiti ad ottenere la vittoria che vale il passaggio del turno. La gara comincia bene per Pernice: il club trova il vantaggio al 3' con Buglia. La rete, però, viene annullata per fuorigioco. Così, il primo tempo scivola tra pochi spunti ed emozioni. La ripresa si apre, dopo appena 3 minuti, con la bordata di Viscovich dalla distanza che vale il vantaggio. Dopo un altro gol annullato, questa volta a Martino, a 3 minuti dal 90' ecco il raddoppio con Perchaud, che conclude in rete proprio su assist di Martino. Finisce così il match di Coppa, che vale gli ottavi per il Formia.

Terracina - Insieme Formia 0 - 2

Marcatori: 48’ Viscovich, 87’ Perchaud

Terracina 1925: Nappo, Guzzo, Attiagli (K), Ilie, Tirera (54’ Proietti), Valerio (77’ Santoro), Merluzzi (46’ Zambruno), Camara, Cisse (24’ Fioretti), Meta (53’ Minotti), Samajari. All. Pascucci. A Disp: Viscardi, Zasas, Yakovlev, Trulli.

Insieme Formia: Scognamiglio, Martino, Camara (77’ Gaita), Viscovich, Cabrera, Magliano, Jawara (90’ Cesani), Pejic, Buglia (80’ Perchaud), Marin (71’ Durazzo), Puca (66’ Nappello) All. Pernice. A Disp: Zarzo, Pegorer, Petrillo, Campagna.

Arbitro Ercole di Latina