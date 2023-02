Insieme Formia no stop: 3 punti a Terracina dopo la Coppa

Insieme Formia no stop. Solo pochi giorni dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Luiss nella combattuta finale, gli uomini di Gioia portano a casa un altro prestigioso successo, sul campo del Terracina in campionato. Al terzo derby consecutivo in Eccellenza, i pontini non sbagliano neppure questa volta. I festeggiamenti della Coppa Italia appena conquistata avrebbero potuto distrarre Viscovich e compagni, ma hanno sortito l'effetto opposto, regalando un entusiasmo che ha trascinato i formiani anche in campionato, dove ormai sono tre le vittorie consecutive. I 3 punti ottenuti contro la squadra di Pernarella, portano la formazione di Gioia a 30 in classifica: agganciati proprio il Terracina e il Villalba. Ad aprire le marcature, al 15', è il capitano Viscovich: il pari porta invece la firma di Fioretti, al 40', su calcio di rigore. Alla ripresa, al 75', è Cusanno a portare nuovamente in vantaggio il Formia, che può concludere col sorriso una settimana perfetta.