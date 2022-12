Terracina, movimenti di mercato: arrivano Lleshi e Selvini

La prima parte di stagione del Terracina non ha convinto a pieno: per questo il club, che vuole cambiare marcia, si sta muovendo sul mercato per rinforzare la rosa. Arrivano Lleshi dal Gaeta e Selvini dall'Audace, mentre dice addio Yakovlev. Il comunicato ufficiale:

"Il Terracina 1925 comunica d'aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Ernesto Lleshi, calciatore proveniente dal Gaeta. Il Club rende noto contestualmente d'aver formalizzato il trasferimento di Antonio Selvini, calciatore proveniente dall'Audace 1919. Infine, il Terracina 1925 comunica d'aver risolto consensualmente il contratto di lavoro con Andriy Yakovlev".