Lupa Frascati-Terracina 1-0: sconfitta pontina

Nella 23esima giornata di Eccellenza, girone C, il Terracina esce con 0 punti dalla sfida alla Lupa Frascati. Vittoria di misura per la capolista, alla quale basta l'1 a 0 per ottenere i 3 punti, pesantissimi in ottica classifica. Formazione rimaneggiata per i pontini, scesi in campo con ben 7 Under. Davanti alla capolista, la squadra di Fabio Gerli non ha affatto sfigurato, riuscendo a contenere la forza avversaria. Il gol dei padroni di casa è arrivato al 21' con Pagliaroli: discesa sulla fascia di De Vita, con una sterzata sul fondo e l'assist sul secondo palo per l'autore del gol, che di destro non sbaglia.

LUPA FRASCATI-TERRACINA 1-0

MARCATORE: 21' pt Pagliaroli