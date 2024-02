L’Unipomezia “stecca” e il Terracina non sfrutta il favore: niente allungo in classifica

Come nella precedente giornata, la gara mattutina dell’Unipomezia offre al Terracina la possibilità di allungare in classifica. Sul campo della Lodigiani la formazione di Cosciotti trova solo un pari per l’1-1 ma al Colavolpe, qualche ora dopo, i Tigrotti non sfruttano a dovere la chance di guadagnare il primato solitario, nonostante tante buone occasioni. Un Colleferro difensivo, infatti, quello schierato al cospetto della squadra di Pernarella, che esce così dal match del 26esimo turno di campionato con un pareggio per 0-0 che non consente lo stacco definitivo. Le due formazioni restano infatti a 54 punti, appaiate al primo posto: adesso però è necessario guardarsi le spalle, con il Certosa che incombe a 53 punti.