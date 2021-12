Terracina Calcio-Pontinia 0-0: reti inviolate al Colavolpe

Un punto ciascuno. Allo stadio Mario Colavolpe Terracina e Pontinia non si fanno male e portano a casa un pareggio che non soddisfa pienamente i padroni di casa ma che, d'altra parte, regala un punto importante agli ospiti, che salgono così a 11 in classifica e si staccano ancor di più dalla zona calda che vede invece Morolo e Atletico Lazio inchiodate rispettivamente a 2 e 3 punti. Rammarico, certamente, per il Terracina, che con il punto di oggi sale a 21 in 12 giornate.

ARBITRO: Di Palma

ASSISTENTI: Arcidiacono, Cagiola