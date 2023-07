Terracina, via alla nuova stagione. Baioni: "Lavoriamo per fare il salto di categoria"

Il Terracina presenta la nuova stagione 2023/2024. Si parte con le parole di Francesco Giannetti, sindaco della città pontina: "Sono molto contento e molto fiducioso di quello che si potrà fare in futuro insieme. L'interesse del comune di Terracina è alto perché lo sport rappresenta uno dei valori principali per noi. Vogliamo ridare vita al Centro Sportivo di San Martino perché è giusto che una città come Terracina ne abbia uno degno".

Prende poi parola Alessandra Feudi, assessore allo sport: "L'amministrazione apprezza il vostro sforzo. Stiamo cercando di essere vicini a tutte le realtà sportive della nostra città. Faccio un grande in bocca al lupo in vista della nuova stagione".

Il microfono viene poi passato a Eugenio Baioni, uno dei presidenti del club: "L'anno scorso è stata una stagione di rodaggio. Oggi ci troviamo qui e siamo molto contenti perché l'amministrazione crede in noi e riconosce la nostra serietà e ambizione. L'anno scorso abbiamo preso le misure, quest'anno abbiamo fatto una sorta di allineamento per proseguire il percorso con ambizioni ben diverse. Pensiamo e puntiamo a categorie calcistiche superiori. Andremo in una direzione che è quella di un percorso di crescita. Lavoreremo per il salto di categoria".