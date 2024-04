Terracina, i 3 punti con la Pro Calcio Tor Sapienza valgono una stagione: gli highlights | VIDEO

Sono i tre punti più importanti della stagione quelli che il Terracina ha ottenuto con forza e volontà contro la Pro Calcio Tor Sapienza. Una vittoria voluta e agnognata con le reti di Carlini, Proietti e Curiale, che vale il primo posto, in virtù dello stop dell'Unipomezia, caduta in casa contro il Ferentino. Le immagini dello straordinario successo dei Tigrotti, che vincendo contro l'Atletico Pontinia nella prossima giornata conquisterebbero matematicamente la promozione in Serie D: