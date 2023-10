Il Terracina batte la Racing Ardea con Curiale-Fioretti: la coesistenza non preoccupa più

Squadra in casa

Squadra in casa Terracina

Curiale e Fioretti possono coesistere all'interno della stessa rosa e dello stesso attacco? Era questa la domanda che in tanti si facevano ad inizio stagione, dopo l'arrivo dell'ex Frosinone al Terracina. Una volta rientrato dall'infortunio, l'attaccante classe 1985 ha dimostrato di poter giocare, alternandosi o nella stessa coppia avanzata, con Curiale, sfatando quindi ogni ragionevole dubbio. Anche nel match contro la Racing Ardea, i due hanno avuto entrambi spazio, dandosi il cambio: Fioretti è entrato in campo al 73', rilevando proprio Curiale. Sul tabellino dei marcatori sono finiti entrambi, riuscendo a trascinare il Terracina verso la vittoria, complice anche un autogol. Una vittoria importantissima per continuare la corsa verso la vetta, considerando anche la vittoria dell'UniPomezia.

TERRACINA-RACING ARDEA 3-1

Marcatori: 1’ Di Carlo (R), 28’ Curiale (T), 43’ aut. Neroni (T), 90’ Fioretti (T)

TERRACINA: Campagna, Merluzzi, Rosania, Sossai, Guida, Proietti, Camara (85’ Spirito), Selvini (59’ Cano), Curiale (73’ Fioretti), Carlini, Bellante (90’+1’ Zambruno). A disp. Martinelli, Mazzon, Ragozzo, Botta, Capotosto. All. Tony Gatta (per squalifica di Mauro Pernarella)

RACING ARDEA: Mastella, Ranucci, Neroni (56’ Cipriani), Guarino, Capolei, Lauri, Cestra, Mascia, Di Carlo, Molinari (71’ Attianese), La Pietra (54’ Pomponi). A disp. Salvati, Giampaoli, Perendellini, Triozzi, Tassi. All. Michele Bilotta