Terracina, quarto pareggio di fila e occasione persa: contro il Roccasecca è solo 1-1

Terracina, che succede? Ce lo chiedevamo una settimana fa e la stessa domanda si ripete oggi. Per gli uomini di Pernarella, dopo una stagione iniziata benissimo, con i pronostici a favore e un obiettivo ben chiaro, è arrivato un momento "no". Nessuna sconfitta ma tanti, troppi pareggi: Anagni, Lodigiani, Città di Formia e adesso anche Roccasecca. Nella 15esima giornata di campionato, così come nelle quattro precedenti, arriva solo un punto per i pontini, che rispondono alla rete di Carlini al 26' con il gol di Fioretti al 40'. Succede tutto nel primo tempo: nessuna rete, infatti, alla ripresa. Il match scivola così via, regalando solamente un pari ai Tigrotti che fa ancora più male, alla luce dello stop dell'UniPomezia, oggi fermata dal Monte San Biagio sull'1-1. Restano dunque invariate le lunghezze in classifica.

Terracina-Roccasecca 1-1

Marcatori: 26' Carlini (R), 40' Fioretti (T)