Terracina in Serie D, tifosi in festa sugli spalti | VIDEO

Sono passati ormai alcuni giorni ma non sfuma l'entusiasmo per l'impresa del Terracina, capace di rimontare quasi inaspettatamente sull'Unipomezia proprio sul finale di campionato e di conquistare la Serie D all'ultima giornata, in virtù della vittoria sull'Atletico Pontinia. A Cisterna, per la gara giocata su campo neutro, i tifosi sono accorsi numerosi per incitare i Tigrotti: qui alcune immagini dell'incredibile atmosfera della Curva Mare.