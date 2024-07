Il Terracina si iscrive in Serie D (al fotofinish). Il presidente Baioni: "Ci saremo"

Il Terracina Calcio si è iscritto in Serie D al fotofinish, permettendo ai tifosi di tirare un sospiro di sollievo: al momento lo ha fatto solamente con le proprie forze economiche, nella speranza di trovare sponsor e partner per affrontare nella maniera migliore il campionato che sta per cominciare. A darne notizia è stato anche il presidente Donatello Baioni, che sui social ha scritto un messaggio breve quanto significativo: "Ci vediamo in Serie D, il Terracina ci sarà".