Terracina, notte di festa: una città in estasi per la promozione in D | FOTO

La vittoria sull'Atletico Pontinia sul campo neutro di Cisterna ha regalato al Terracina la matematica promozione in Serie D, insperata ad un certo punto della stagione. Tutto è però cambiato nella penultima giornata, con la vittoria dei Tigrotti sulla Pro Calcio Tor Sapienza e la sconfitta dell'Unipomezia, fino a quel momento prima, contro il Ferentino. Nella gara del 5 maggio la squadra di Pernarella si è imposta 2-1 sugli avversari, guadagnando così il primo posto in classifica, la vittoria del campionato e ovviamente, la promozione. Una città in festa ha accolto la squadra di rientro da Cisterna, con cori, fuochi d'artificio e brindisi: una notte che difficilmente Terracina dimenticherà.