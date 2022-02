Terracina-Vis Sezze 1-1: regna l'equilibrio

Terracina e Vis Sezze non si fanno male. La sfida valida per la 17esima giornata di Eccellenza, Girone C, termina 1 a 1. Un risultato che non cambia gli equilibri in classifica e tiene entrambe le squadre in gioco per un posto nei playoff. Nel primo tempo, terminato 0 a 0, pochi sussulti e molto agonismo, con poche azioni realmente pericolose. Onorato e Palluzzi per la Vis si fanno vedere più volte avanti, ma senza fortuna. Una sfida dunque molto equilibrata nella prima frazione. A cambiare il risultato ci pensa al 16' Onorato: il giocatore della Vis si presenta sul dischetto e spiazza Maltempi su rigore. Al 31' arriva il rosso diretto per Zaccaria, per fallo da ultimo uomo. Un minuto dopo, al 32', il Terracina pareggia con Bispuri, che trasforma una punizione dal limite dell'area. Le due squadre portano a casa un punto ciascuno e restano dunque appaiate in classifica: Vis a 31 punti, Terracina a 30.

TERRACINA - VIS SEZZE 1-1

MARCATORI: 16' st Onorato, 32' st Bispuri