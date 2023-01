Il Terracina regge un tempo e poi crolla contro il Sora

Il "derby" tra Terracina e Sora termina 3 a 1 per gli ospiti, che consolidano il primato in classifica, mantenendo ben salda la vetta. La squadra di Pernarella regge un tempo ed è brava a reagire al gol di Giorgi al 24', arrivato sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 41' è Fioretti a trovare la via del gol che vale il pari. Alla ripresa i pontini attaccano e cercano il vantaggio, ma il Sora è bravo a difendersi nonostante qualche rischio di troppo. Al 73', complice un errore difensivo del Terracina, i sorani trovano il vantaggio con Pagliaroli al 73'. Dieci minuti dopo, anche Di Stefano va a segno: anche questa volta non impeccabile la difesa pontina.

Terracina-Sora 1-3

Marcatori: 24' Giorgi, 41' Fioretti, 73' Pagliaroli, 83' Di Stefano