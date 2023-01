Terracina, Pernarella: "8 gol presi in 3 partite? Mentalità sbagliata"

Dopo aver retto tutto il primo tempo, nel match contro la capolista Sora il Terracina è crollato nella ripresa, subendo altri due gol che portano il risultato finale sul 3 a 1. Mister Pernarella, alla fine della sfida, ha parlato così:

"Nel momento in cui abbiamo pareggiato ho visto la squadra viva, ero fiducioso. Abbiamo pagato l'errore del nostro portiere sul 2 a 1 che ci ha spezzato le gambe. Peccato perché sull'1-1 abbiamo avuto un'occasione importante, loro hanno salvato sulla linea. Il Sora ha giocatori che fanno male in contropiede. Arrivare prima possibile alla zona salvezza è il nostro primo obiettivo. La squadra cresce, i giocatori si iniziano a conoscere. Nelle ultime tre partite abbiamo preso otto gol, ma non è la giusta mentalità. Ne abbiamo presi tanti da palle inattive, è mancanza di attenzione. Lavoreremo tanto su questo punto. Tutte le partite sono difficilissime, dopo Natale inizia un altro campionato".