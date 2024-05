Terracina, stagione gloriosa (nonostante la Supercoppa): Coppa Italia e Serie D!

La sconfitta in Supercoppa Italiana ai rigori non rovina la grande stagione del Terracina. Cala ufficialmente il sipario sullo straordinario anno durato 305 giorni, con 48 partite e 4.350 minuti giocati ma soprattutto una Coppa Italia conquistata (contro l'Unipomezia) e la vittoria del girone B di Eccellenza con la matematica promozione in Serie D agguantata all'ultima giornata. Un percorso vincente, dunque, che con la Supercoppa avrebbe potuto essere davvero memorabile: così non è stato per via del ko ai rigori contro il Rieti, ma questo non cambia la grandezza della stagione fatta dagli uomini di Pernarella.