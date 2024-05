Terracina ko ai rigori: sconfitta in Supercoppa d'Eccellenza contro il Rieti

Il Terracina perde l'ultima gara stagionale contro il Rieti, valida per l'assegnazione del titolo di campioni d'Eccellenza. In Supercoppa di categoria gli uomini di Pernarella sfidano il Rieti, vittorioso nel girone A. A passare in vantaggio sono proprio i Tigrotti che segnano la prima rete con Stella dopo appena un minuto e raddoppiano con Curiale al 18'. Per il Rieti accorcia invece le distanze Rossi, al 39'. Alla ripresa bastano appena 8 minuti alla formazione reatina per agguantare il pari con il gol di Scipioni, che condanna dunque il Terracina al 2-2. Al termine dei tempi regolamentari, si va ai rigori, dove Curiale sbaglia dal dischetto, regalando così la vittoria agli avversari, perfetti dagli 11 metri.