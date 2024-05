Terracina, i tifosi fanno impazzire il web: sostegno da Serie A | VIDEO

Il Terracina si gioca la promozione in Serie D: tutto si deciderà nella sfida contro l'Atletico Pontinia. Mentre i ragazzi di Pernarella sono in attesa di capire se potranno o meno festeggiare la conquista del campionato, i tifosi in un certo senso hanno già in cassaforte la propria vittoria. In una nota pagina di ultras, infatti, è stato pubblicato proprio un video della Curva Mare mentre canta e incita la squadra durante una gara casalinga. Il tifo da Serie A dei Tigrotti non è passato inosservato: tanti i complimenti arrivati sotto alle immagini degli ultras e del pubblico in festa.