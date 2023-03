Terracina, un punto al Colavolpe: il Villalba strappa un pari

Un punto per il Terracina nella 26esima giornata di campionato. In casa, la squadra di Pernarella ospita il Villalba e passa in vantaggio dopo 45 minuti, con il solito Fioretti, che permette ai pontini di chiudere il primo tempo avanti. Alla ripresa, al 74', La Rosa trova la via del pari: un gol che condanna le tigri al pareggio e non permette il sorpasso in classifica. Le due formazioni hanno infatti 37 punti ciascuno: le distanze restano le stesse dopo l'1 a 1 odierno.

TERRACINA-VILLALBA 1-1

Marcatori: 45’Fioretti (T), 74’La Rosa (V)

TERRACINA: Diakite, Guzzo, Atiagli, Proietti, Ilie, Zazas, Zambruno (76’ Selvini), Camara, Fioretti (84’ Dironza), Marinaro (93’Valerio), LLeshi (70’Minotti). A disp. Gallo, Merluzzi Valerio, Minotti, Meta, Dironza, Trulli, Flerale, Selvini All. Pernarella Mauro

VILLALBA: Pagella, Conti, Crovello, Ferri, Valerio, Giordano (86’ Giovanazzi), La Rosa, Silvagni, Regis, Laurato, Cardellini. A disp. Quattrotto, Sacco L., Sacco V., Perri, Filip, Puttini, Giovanazzi, Orlando, Piccolelli All. Leone Diego