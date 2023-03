Il Terracina non ci sta: "Scelte arbitrali inspiegabili contro il Villalba"

Il Terracina alza la voce dopo la sfida contro il Villalba. Il club ha voluto sottolineare alcuni episodi dubbi che hanno deciso la sfida della 26esima giornata di Eccellenza. Il comunicato:

"La Società Terracina 1925, alla luce di quanto già accaduto in altre gare di questo campionato, e in particolare nella gara casalinga contro il Villalba, ci tiene a sottolineare il profondo rammarico per quello che è stato il susseguirsi degli eventi durante tutto il match. Una gara viziata palesemente dalle espulsioni dei giocatori: Sekou Camara ed Antonio Proietti, le quali si aggiungono all’espulsione del mister Mauro Pernarella. Scelte inspiegabili e che lasciano perplessi visto il comportamento avuto per tutto il campionato dal Terracina 1925.

La società si augura dunque che da qui alla fine del campionato ci sia un’applicazione del Regolamento Sportivo in termini di merito, correttezza ed imparzialità".