Vis Sezze-Terracina, anticipi di campionato: 0-0 in amichevole

Anticipi di campionato. Vis Sezze e Terracina si sono incontrate ieri in un'amichevole disputata al "Tasciotti", terminata 0 a 0. Le due formazioni pontine, che si conoscono molto bene vista l'appartenenza allo stesso campionato, hanno svolto un test in vista della ripresa che avverrà il 4 settembre. Il Terracina, sui social, ha descritto così la prestazione dei suoi: "Buona la prova dei tigrotti che nonostante la partenza per la preparazione in netto ritardo su tutte le altre società, sono riusciti a tener testa e spesso a comandare il gioco sulla squadra di casa. Ora si torna a lavorare in attesa della prima giornata del 4 settembre al Colavolpe contro la Luiss".