Terracina, Pernarella: "3 punti pesantissimi, ma il pareggio..."

La vittoria nei minuti finali contro la Luiss ha regalato al Terracina punti importanti. Al termine del match, Mauro Pernarella, tecnico del club pontino, ha parlato così:

"Abbiamo vinto ma il pareggio era più giusto. Sono contento anche per i tifosi che sono venuti e abbiamo regalato loro la prima vittoria dell'anno. Stare sotto di due gol contro un'ottima squadra, ben allenata, con giovani interessanti, mette in difficoltà. Poi con un pizzico di fortuna che non guasta mai siamo riusciti ad accorciare le distanze e pareggiare. Poi sul finale quella botta di fortuna per 3 punti pesantissimi. Nel primo tempo abbiamo regalato loro tanto campo, poi i ragazzi hanno preso le misure e sono stati bravi. Ora pensiamo allo scontro diretto con il Sora nel quale vogliamo regalare qualcosa di importante ai tifosi".