Carlini, Proietti e Curiale fanno sognare ancora il Terracina: primo posto a una giornata dalla fine!

Dopo il passo falso della settimana scorsa, con il possibile aggancio alla vetta gettato via in virtù di un pareggio, il Terracina torna subito con i piedi a terra e contro la Pro Calcio Tor Sapienza mette a segno una vittoria, per 3-1, che potrebbe decidere letteralmente le sorti della stagione. Al successo pomeridiano dei tigrotti firmato da Carlini, Proietti e Curiale, non risponde infatti l’Unipomezia, che perde contro il Ferentino in casa sbagliando un calcio rigore sul finale. Al Terracina riesce così l’agognato sorpasso in classifica: a una giornata dalla fine, è proprio il club pontino a comandare in classifica, con 68 punti a fronte dei 67 degli avversari. Manca solo una giornata e il destino è nelle mani dei Tigrotti: in caso di vittoria contro l'Atletico Pontinia sarà infatti promozione diretta in Serie D.