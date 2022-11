Aprilia, il Tivoli pareggia al 90'

L'Aprilia esce con un punto dalla dodicesima giornata di Serie D, girone G. Tante le occasioni da gol create e non finalizzate dalla squadra di Mariotti, che nel primo tempo colpisce una traversa con Nicolas Pezone, proprio lui che alla ripresa serve un grande assist di esterno sinistro in profondità per Edgar Çani, che al 50' non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Nel finale, al 90', il club pontino si fa rimontare con il gol di Spila che trova il pareggio per il Tivoli. Nonostante il rammarico, l’Aprilia può dirsi soddisfatta della prestazione: domenica al Quinto Ricci arriverà il Monterotondo Scalo per provare a tornare ai tre punti.

Tivoli-Aprilia 1-1

Marcatori: 50' Çani, 90' Spila