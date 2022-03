Tivoli-Centro Sportivo Primavera 2-0: passa la capolista

Allo Stadio Olindo Galli di Tivoli finisce 2 a 0 per i padroni di casa. Esce dunque sconfitto il Centro Sportivo Primavera, che viene colpito al 45' da De Marco e al 60' da Danieli. Gli ospiti concedono pochissimi spazi ma nonostante l'ottima organizzazione difensiva, la squadra romana è brava e trovare gli spunti giusti e a mettere a segno due gol che valgono i 3 punti. Il Tivoli consolida così la prima posizione in classifica, con 69 punti in 25 gare di campionato. Resta invece a 34 il Centro Sportivo Primavera, al momento a +2 dalla zona playout, ma con una gara in più rispetto agli avversari dello Sporting Ariccia, che potrebbero superarli nel match di domani.

TIVOLI CALCIO-CENTRO SPORTIVO PRIMAVERA 2-0

MARCATORI: 45' De Marco, 60' Danieli