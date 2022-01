Insieme Formia, arriva il difensore Tordini

Un nuovo acquisto per l'Insieme Formia, che ha annunciato l'arrivo di Tordini Nicolò. Il giocatore, un difensore classe 1999, è cresciuto nelle giovanili del Novara e del Gozzano, club con il quale ha disputato due campionati di Serie C e uno di D. Nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Derthona per poi cominciare il campionato in corso con il Casarano. Un innesto di esperienza, dunque, nonostante la giovane età.

