Torres-Aprilia 1-0: seconda sconfitta consecutiva

Seconda sconfitta consecutiva per l'Aprilia Calcio, che cade sul campo della Torres. Dopo il ko casalingo contro l'Arzachena nella scorsa giornata, i ragazzi di Galluzzo crollano a Sassari. Dopo un primo tempo di studio e qualche occasione per entrambi i club, al 45' il gol del vantaggio firmato Dametto dopo una mischia in area. Nel secondo tempo la squadra pontina tenta la conclusione in più occasioni, prima con Pezone e poi con Milani. Al 79' l'occasione più clamorosa per l'Aprilia, con Milani che tenta il tiro che viene respinto con la mano da Antonelli: l'arbitro assegna il calcio di rigore e sul dischetto va Njambe, ma Salvato neutralizza il tiro. Non serve l'assalto finale: vincono i padroni di casa.

TORRES: Salvato, Rossi, Mukaj, Kujabi, Dametto, Antonelli, Bianchi, Masala, Kujabi (37’st Ferrrante), Lisai (20’st Pinna S.), Diakite (34’st Sabatini), Scotto. A disp. Garau, Turchet, Tesio, Demartis, Ruocco, Mignogna. All. Greco

APRILIA: Zappalà, Rosania, Succi, Pollace (1’st Mannucci), Falasca, Bernardini, Pezone (33’st Bianchi), Milani, Njambe, Santarelli (37’st Palmeri), Corelli. A disp. Salvati, De Crescenzo, Ceka, Battisti, Piromalli, Talamonti. All. Galluzzo

MARCATORE: Dametto 45’pt

ARBITRO: Moretti di Firenze

ASSISTENTI: Magherini di Prato, Ginnetti di Firenze