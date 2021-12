Torres-Insieme Formia 4-0: crollo sul campo sardo

L'Insieme Formia crolla sul campo della Torres nella 16esima giornata di Serie D Girone G. Il risultato recita 4 a 0 per i ragazzi di Grego, che fin dalle prime battute di gara provano ad indirizzare il risultato con varie occasioni. L'episodio che cambia la partita arriva al 35', quando Iorio, nel tentativo di anticipare Salvato, compie un intervento scomposto che gli vale il secondo giallo. Al 43' i padroni di casa passano in vantaggio con Mukay, che arriva sul pallone dopo la traversa colpita da Scotto. Al 9' del secondo tempo il raddoppio con Lisai, che da posizione angolata stampa la palla sotto l'incrocio. A 9 minuti dalla fine il tris con Diakite, che dopo un'azione personale non sbaglia di fronte al portiere. La Torres cala il poker al secondo minuto di recupero con Ruocco. Situazione sempre più difficile, dunque, per la squadra di mister Starita, che resta penultima in classifica.

TORRES-INSIEME FORMIA 4-0

MARCATORI: 43' pt Mukay, 9' st Lisai, 37' st Diakite, 45'+2 st Ruocco

SASSARI TORRES: Salvato, Rossi, Antonelli, Dametto, Mukaj; Kujabi, Piredda, Bianchi, Lisai, Diakite, Scotto. A disp. Garau, Ferrante, Masala, Pinna, Turket, Demartis, Sabatini, Ruocco, Mignogna All. Alfonso Greco

INSIEME FORMIA: Zizzania, Bozzatore, Gentile, Carbone, Iorio, Pirolozzi, Gargiulo, Simonetti, Di Biase, Di Vito. A disp. Mancino, Puzone, Tramonto, Mincione, Opreiescu, Zonfrilli, Mainardi, Camilli, Pelypenko. All. Luca Starita