Città di Formia, anche Tulio Medici saluta il club: "Mesi duri"

Anche Tulio Medici saluta Formia. Il giocatore ha annunciato il suo addio al club con un post sui propri canali social:

"Si conclude un altro percorso della mia carriera. Sinceramente questi ultimi mesi sono stati i più duri non solo del mio percorso calcistico ma della mia vita fino ad oggi. Vorrei ringraziare a tutti quelli che mi sono stati accanto in questo periodo, ho conosciuto delle persone sia in società, staff e compagni di squadra carissime che sono sicuro abbiamo creato qualcosa in più del calcio. Ringrazio ai tifosi del Formia che comunque sono stati sempre al fianco della squadra e grazie per l’occasione di aver fatto parte di questa piazza che innanzitutto ho imparato ad apprezzare. È stato un piacere! Forza Formia".