Calcio europeo al Francioni, ecco la UEFA Women's Champions League

Sarà lo stadio Domenico Francioni di Latina la cornice del debutto della AS Roma nella fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. Fischio d’inizio alle 21 per le ragazze del tecnico Alessandro Spugna, reduce da cinque vittorie consecutive tra Serie A e preliminari di Champions. Avversario lo Slavia Praga nella prima giornata del girone B, che comprende anche le tedesche del Wolfsburg e le austriache del Sankt Polten.

Diretta televisiva su DAZN e sull’account YouTube di DAZN (quest’ultimo gratuito).

Le giallorosse, hanno centrato la fase a gironi alla prima apparizione in una competizione, conquista grazie al secondo posto conseguito lo scorso anno alle spalle della Juventus. Hanno superato Glasgow City, Paris FC e Sparta Praga, le rivali cittadine dello Slavia.

A proposito di Slavia, ha centrato gli Ottavi di finale di UEFA Women's Champions League in tre occasioni nell'arco di quattro stagioni tra il 2015/16 e il 2018/19 e sono reduci dalla vittoria di campionato e Coppa della Repubblica Ceca.

Non è la prima volta che il Francioni diventa teatro di grandi impegni di calcio femminile, perché a dicembre dello scorso anno si e' disputata Roma - Milan, semifinale di Supercoppa Italiana.

Ancora prima a Latina si e' giocato anche la Youth Champions League