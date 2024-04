Unipomezia, piove sul bagnato: gara a porte chiuse ma c'erano i tifosi sugli spalti. Arriva la multa

Mentre il Terracina vince sulla Pro Calcio Tor Sapienza, l'Unipomezia si ferma in casa contro il Ferentino. Un ko durissimo per la formazione romana, che cede così il passo ai pontini, ora primi in classifica: servirà una vittoria contro l'Atletico Pontinia per ottenere la matematica promozione in Serie D per i Tigrotti. Piove sul bagnato, inoltre, in casa Unipomezia. Oltre alla sconfitta, infatti, per il club c'è anche una multa da 200 euro "perché nonostante la gara fosse programmata "a porte chiuse" erano presenti consistente numero di sostenitori della società, entrati attraverso un cancello lasciato aperto".