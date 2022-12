Itri col fiato sospeso: infortunio per Valencia

Una giornata sfortunata per l'Itri quella del recupero contro il Vicovaro. Non solo la sconfitta: gli uomini di Ardone hanno dovuto fare i conti anche con l'infortunio di Valencia, che potrebbe aver subito una distorsione al ginocchio.

Come spiegato dal club: "Dopo un brutto scontro di gioco rimediato nella partita di ieri, sono ore di attesa ansiosa in casa Itri Calcio. Il nostro capitano, Luis José Valencia, sembrerebbe aver rimediato una distorsione al ginocchio, che si potrebbe esser girato in seguito ad un contrasto. Restiamo tutti con il fiato sospeso, in attesa di scoprire l'esito della risonanza. Nel frattempo, facciamo sentire la nostra vicinanza a Luis, nostro capitano e condottiero".