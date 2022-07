Vanini: "Cercherò di essere all'altezza dell'Aprilia"

Una firma importante in casa Aprilia. L'attaccante classe 2002 Alessandro Vanini, in arrivo dal Terracina, nella stagione 2022/2023 vestirà la maglia delle Rondini. Questo il suo commento dopo la firma: “Sono molto contento di essere arrivato qui ad Aprilia, ringrazio il direttore Stigi e il Presidente Pezone per la fiducia e per l’opportunità che mi è stata data. La Serie D è un campionato diverso dall’Eccellenza, molto più difficile, e cercherò di esserne all’altezza. Il mio obiettivo è quello di migliorarmi in questa nuova stagione anche grazie a mister Olivera e di aiutare il più possibile i miei compagni”.