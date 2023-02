Elezioni in Lega Pro, l'ex parlamentare pontino Francesco Zicchieri si candida da vicepresidente

Un pontino candidato alle prossime elezioni per il rinnovo dei vertici della Lega Pro, in programma il 9 febbraio. Si tratta di Francesco Zicchieri, ex deputato e consigliere comunale di Terracina. Concorrerà alla carica di vicepresidente, a sostegno di Marcello Vulpis, già presidente vicario e presidente ad interim dopo le dimissioni dell'ex presidente Francesco Ghirelli. Nato ad Alatri, 45 anni, tifoso del Milan, oggi amministratore delegato di una società nell'edilizia. Sulla stessa linea di Zicchieri e Vulpis, l'altro candidato alla vicepresidenza Alberto De Nigro.

Lo schieramento avversario è composto dal candidato presidente Matteo Marani, già vicedirettore di Sky Sport, sostenuto dagli aspiranti vice presidenti Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri, ex presidente dell'Aversa Normanna e per quattro anni nel consiglio direttivo della Lega Pro.

Assemblea Straordinaria Elettiva delle Società associate in programma il prossimo 9 febbraio a Roma, presso il Salone D’Onore del CONI al Foro Italico, in prima convocazione con inizio alle ore 08.00 ed in seconda convocazione con inizio alle 11:45.

In base al numero di voti conseguiti, i due candidati vicepresidenti legati al presidente eletto, diventerano rispettivamente presidente vicario e vicepresidente.