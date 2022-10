L'Insieme Formia cade a Vicovaro: finisce 2 a 1

Una sconfitta per l'Insieme Formia nella trasferta contro il Vicovaro: gli uomini di Pernice perdono 2 a 1, regalando la prima storica vittoria ai padroni di casa in Eccellenza. La gara si blocca al 19' del primo tempo con Condrò che sfrutta bene il traversone di Giocondi dalla sinistra, non respinto in modo adeguato dalla difesa ospite. Nella ripresa, dopo circa 20 minuti ecco il raddoppio dei padroni di casa, con il rigore concesso per il fallo di Cabrera su Langiotti e trasformato da Copponi. All'86' il Formia riesce a mettere in rete il pallone che vale il 2 a 1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il primo tentativo di Pejic viene respinto, ma il secondo finisce in rete dopo la ribattuta. Un gol che però è inutile ai fini del risultato: complici le 4 reti annullate alla squadra di Pernice, l'Insieme Formia esce sconfitto e resta a 6 punti in 5 gare.