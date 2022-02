Villalba-Centro Sportivo Primavera, ricorso dei padroni di casa

La sfida tra Villalba Ocres Moca e Centro Sportivo Primavera, valida per la 18esima giornata di Eccellenza Girone C, non si è disputata a causa di problemi tecnici. Più basse, infatti, le porte dello stadio dei padroni di casa, che hanno portato il CS Primavera prima ad un reclamo e poi alla decisione di non disputare la sfida. Il Giudice Sortivo ha annunciato che: "Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Societa? A.S.D.VILLALBA OCRES MOCA 1952 ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito". Seguiranno dunque nuove comunicazioni: ripetizione del match o vittoria a tavolino per il CS Primavera?