Gaeta, che colpo! Arriva Bellante

Il Gaeta continua a rinforzarsi in vista dell'inizio del campionato di Eccellenza. Il club ha annunciato l'arrivo di Vincenzo Bellante, esterno d'attacco con un'esperienza importante in Serie C e D con maglie come quelle di Afragolese e Cassino, ma anche Tuttocuoio. Il comunicato della società pontina:

"Arriva Vincenzo Bellante, esterno d'attacco classe '97 che per la prima volta in carriera decide di "scendere" in Eccellenza.

Per lui alcune presenze in Serie C con la maglia del Rimini, poi tanta Serie D a spasso per l'Italia tra Cavese, Francavilla, Afragolese, Cassino e in particolar modo Tuttocuoio, società con la quale ha raggiunto la doppia cifra nella stagione 2018/19. Un profilo che costituisce un lusso per la categoria, arrivato a Gaeta grazie alla forte volontà espressa in primis dal Presidente Francesco Di Cecca".