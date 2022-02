Virtus Faiti-Isola Lirinia cambia sede e orario: il comunicato

Cambio di sede per la sfida tra Virtus Faiti e Isola Lirinia Academy. La gara, valida per 15esima giornata di Promozione, Girone E, in programma domenica 6 febbraio, si giocherà sul campo sintetico di Norma. Il match, inizialmente in programma sul terreno del S.S. Pietro e Paolo, si disputerà dunque in un altro stadio. Il cambio non riguarda solamente la sede ma anche l'orario: l'inizio è previsto per le 11.20, come chiesto dalla società isolana. Piena disponibilità da parte della Virtus Faiti, che ha accettato.