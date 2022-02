Serie D girone G: Artena-Carbonia in campo per il recupero

Ancora in campo la Serie D con i recuperi del girone G. Si è disputata oggi la sfida tra Vis Artena e Carbonia, valida per la 15esima giornata del 18 e 19 dicembre. Tra le gare rinviate per il turno in questione anche quella tra Aprilia e Team Nuova Florida, poi disputata il 26 gennaio. Oggi è dunque andato in scena l'ultimo match rimanente per la giornata numero 15. Ad Artena, ad imporsi sono i padroni di casa per 3 a 1. Ad aprire le marcature al 23' Di Vico per i laziali. Il pareggio arriva al 18' del secondo tempo con Russu ma bastano 4 minuti alla Vis per tornare in vantaggio con Lucchese. A chiudere definitivamente i giochi Mastropietro al 37'.