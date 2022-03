Vis Sezze-Anagni 0-2: che occasione sprecata!

Un'occasione persa per la Vis Sezze, che nella 24esima giornata di campionato ospita in casa l'Anagni: una sfida importantissima per la classifica, visto il solo punto di distanza tra le due formazioni. Nel primo tempo gli ospiti si rendono pericolosi in più occasioni, con Cardinali autore di vari tiri che impensieriscono la squadra di casa. Il gol però arriva solo al 44' quando Titarelli incrocia quasi sotto il sette, dopo essere entrato in area. La Vis ad inizio ripresa effettua subito alcuni cambi per provare a riaprire la gara ma non brilla neppure nella seconda frazione del match. Al 6' del secondo tempo i ciociari raddoppiano con Cardinali, che trasforma un calcio rigore. Il Sezze, troppo sottotono, si lascia quindi sfuggire un'importante chance rimanendo a 39 punti in classifica: l'Anagni sale invece a 41 e lo supera.

VIS SEZZE-ANAGNI 0-2

MARCATORI: 44' pt Titarelli, 6' st Cardinali