Vis Sezze-Audace 1919 0-0: pari a reti inviolate

Finisce 0 a 0 tra Vis Sezze e Audace 1919. Un pari che restituisce una fotografia fedele del primo tempo, sonnolento e con poche occasioni, ma non del secondo, giocato bene dai padroni di casa. Nella prima frazione di gara ci prova in più occasioni l'Audace con Bussi, ma nessuna azione si trasforma in gol. Il primo acuto della Vis arriva al 35' con Onorato che manca lo specchio della porta per un soffio. Nel secondo tempo più occasioni e più dinamismo: ancora pericoloso Onorato al 15' e al 32', con la difesa avversaria che risponde sempre presente. Al 33' è Compagno ad avere la chance più clamorosa del match, ma Leopizzi lo ipnotizza e lui calcia la palla addosso al portiere. Termina dunque 0 a 0 la sfida: un punto ciascuno.

VIS SEZZE-AUDACE 1919 0-0